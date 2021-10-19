Ректору "Шанинки" Сергею Зуеву предъявлено обвинение в хищении 21 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Следствие предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву в хищении 21 млн рублей. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил его адвокат Сергей Севрук.

Как сообщил адвокат, следователи предъявили ректору «Шанинки» обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». «Оно полностью соответствует той фабуле обвинения, по которой предъявлено обвинение экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой. Это неисполнение госконтрактов по проекту "Учитель будущего" нацпроекта "Образование". Согласно версии следствия, деньги, выделенные на госконтракты, фигуранты дела похитили», - приводит ТАСС слова Севрука, который сообщил, что Зуев вину не признает.

Напомним, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Ректор «Шанинки» Сергей Зуев был задержан в рамках расследования данного дела, и не признал своей вины.