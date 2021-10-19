Лавров: НАТО похоронила идею консультаций с Россией

НАТО похоронила идею консультаций с Россией, заявил Лавров Фото: REUTERS

НАТО похоронила идею консультаций с Россией, приостановка работы представительства Североатлантического альянса в Москве была вынужденной мерой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сами натовцы просто похоронили главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия – НАТО, а именно – необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях», – сказал дипломат на брифинге Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Москва не ищет логику в действиях Североатлантического альянса, добавил министр. Он отметилю. что Россия никогда не была инициатром ухудшение отношений с НАТО считает, что Брюссель должен сделать первый шаг для нормализации контактов.

Как писал сайт kp.ru, Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021. Также приостановлена работа представительства альянса в Москве.

Напомним, НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.