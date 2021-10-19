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Политика19 октября 2021 15:18

Лукашенко пообещал к 2023 году создать белорусскую вакцину

Белорусский президент заявил, что вакцина будет «приспособлена» к тому штамму вируса, который будет циркулировать в 2023
Мария ПАВЛОВА
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Александр Лукашенко пообещал белорусскую вакцину к 2023 году. Фото: официальный сайт президента Беларуси.

Александр Лукашенко пообещал белорусскую вакцину к 2023 году. Фото: официальный сайт президента Беларуси.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о производстве белорусской вакцины от ковида в 2023 году. На совещании по ситуации с ковидом в Белоруссии он заверил, что вакцина будет действовать именно против того штамма COVID-19, который появится в 2023 году.

«Мы уже 4 или 5 штаммов пережили. Сегодня дельта-штамм. Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году», - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что он сторонник вакцинации, но противник принуждения людей как к прививкам, так и к ношению масок. Жесткий контроль за соблюдением масочного режима он назвал «издевательством над людьми».

«А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя», - цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

Тем временем в России предлагают давать людям дополнительные выходные для вакцинации от коронавируса, а в Латвии вводят жесткий локдаун с комендантским часом – минздрав этой страны признал ситуацию с ковидом неконтролируемой.