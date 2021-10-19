Песков прокомментировал предложение Голиковой о нерабочих днях

Владимир Путин выслушивает доклады правительства о нерабочих днях из-за коронавируса Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выслушивает доклады оперштаба и правительства о предложении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по нерабочим дням.

- Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Голикова рекомендовала российским регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции.

За минувшие сутки выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах, а полностью выздоровели 23 426 человек. Таким образом, по состоянию на вторник, 19 октября 2021 года, общее число заразивших коронавирусом составило 8 060 752 случая коронавируса во всех 85 российских регионах, а выздоровели 7 040 481 человек.