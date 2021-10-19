Мишустин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в России

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о нерабочих днях.

Он назвал подобные меры непростыми, но вынужденными. Мишустин подчеркнул необходимость сдержать распространение коронавируса.

- За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов, но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться. В этой ситуации надо действовать на опережение. Речь идет о здоровье наших людей, — сказал российский премьер.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Голикова рекомендовала российским регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции.

За минувшие сутки выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах, а полностью выздоровели 23 426 человек. Таким образом, по состоянию на вторник, 19 октября 2021 года, общее число заразивших коронавирусом составило 8 060 752 случая коронавируса во всех 85 российских регионах, а выздоровели 7 040 481 человек.