В Москве вводят домашний режим для пожилых с 25 октября 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, гражданам в возрасте от 60 лет предписано не покидать дома.

«С 25 октября 2021 г до 25 февраля 2022 г москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на садовых участках», – сказано на сайте главы столицы.

Уточняется, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Пожилым горожанам и хронически больным москвичам можно не соблюдать домашний режим, если они переболели коронавирусом в течение последнего полугода или прошли полный курс вакцинации, говорится в сообщении.

Как отмечается в обращении Собянина, с сентября в Москве фиксируется новый рост заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом 2021 еженедельный прирост инфицированных увеличился в четыре раза и составляет 42 тысячи случаев.

Напомним, во вторник, 19 октября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила работодателям перевести непривитых работников в возрасте старше 60 лет на удаленку сроком на месяц.

Кроме того,зампред правительства предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года, указав на рост заболеваемости коронавирусом.