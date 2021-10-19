Обязательную вакцинацию для части работников вводят в Москве с 19 октября 2021 года

В Москве вводят обязательную вакцинацию для части работников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный санитарный врач столицы постановил увеличить требования к обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции работников сферы услуг.

- Предприятия этих отраслей обязаны до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 г. — говорится в сообщении градоначальника.

Также Сергей Собянин постановил перевести 30% работников на удаленку с 25 октября 2021 года. На дистанционный режим работы должны перейти все сотрудники старше 60 лет или имеющие хронические заболевания. Исключение — работники, чье присутствие на рабочем месте критически важно, вакцинированные, переболевшие, медики, сотрудники предприятий оборонки и прочие.

Напомним, жителям Москвы старше 60 лет предписано не покидать дома. Уточняется, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.