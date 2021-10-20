Ольга Бузова рассказала о съемках в голливудском фильме

Ольга Бузова рассказала, что снимается в голливудском фильме с "шикарными партнерами". Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица и телеведущая Ольга Бузова снимается в кино, причем в голливудском фильме. Об этом она заявила в интервью сайту kp.ru. О чем фильм и кого играет Бузова, пока неизвестно – подробности рассказывать она не может. «Спойлер» получился всего из четырех слов:

-Партнёры шикарные, звезды Голливуда! – поделилась впечатлениями от съемок Бузова.

Поклонникам поющей телеведущей теперь остается гадать, кто же эти шикарные партнеры, и в каком амплуа предстанет в фильме Ольга Бузова. Сама она считает, что главная роль и на сцене, и в жизни у нее еще впереди.

- Да, я тоже так думаю, - ответила Бузова на предположение журналистки, что главную роль она еще не сыграла. - Причём не только на сцене, не только в кино, но и в жизни. Я никогда не была в роли мамы, я еще этого чуда пока не испытала.

Актерская карьера Бузовой началась не с чего-нибудь, а с главной роли в МХАТовском спектакле «Чудесный грузин». Ольга играет певицу кабаре Беллу Шанталь, которая помогает спастись от облавы молодому Сталину. Это именно он – чудесный грузин, говорят, так его Ленин называл. Кстати, в очередной раз МХАТ покажет историю про Бузову и Сталина 2 ноября, билеты уже продаются.