Песков ответил на вопрос о перестановках в правительстве России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле никогда не анонсируют грядущие кадровые перестановки, заявил в среду, 20 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных изменениях в составе кабинета министров.

Ранее несколько российских средств массовой информации со ссылкой на близкие к правительству источники заявили о готовящихся кадровых изменениях, которые могут затронуть несколько чиновников.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин во вторник, 12 октября, назначил главу Ярославской области Дмитрия Миронова помощником президента РФ.

На следующий день президент подписал указ о том, что бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская займет на должность посла России в Кабо-Верде.

В субботу, 16 октября, Путин подписал документ о назначении Анатолия Разинкина на пост первого заместителя генпрокурора.