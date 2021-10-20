Делегация талибов* прилетела на переговоры в Москву Фото: REUTERS

Делегация радикального движения «Талибан»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел России.

Возглавил делегацию заместитель председателя временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Кроме того, в составе делегации прибыли несколько министров, в частности глава МИД Афганистана Ахмадулла Муттаки. От комментариев прессе талибы* отказались.

Напомним, специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва выскажет свои претензии «Талибану»*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания. При этом Россия не ожидает каких-либо прорывных решений.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями талибов* во время их визита в Москву.