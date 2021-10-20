Песков объяснил прямые контакты с талибами* желанием России глубже оценить ситуацию в Афганистане Фото: REUTERS

Прямые контакты с представителями радикального движения «Талибан»* связаны с желанием России лучше понять ситуацию в Афганистане и планы боевиков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Прямые контакты как раз направлены на то, чтобы лучше понять то, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов, их основная линия и их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу», – объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Российские власти признают, что Афганистан столкнулся с гуманитарной катастрофой и экономическим коллапсом, отметил Песков. Все страны заинтересованы в помощи Кабулу, поскольку не хотят «полного паралича целого государства, которое граничит в том числе с СНГ», – добавил он.

Напомним, в среду, 20 октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел России.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва выскажет свои претензии «Талибану»*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания. При этом Россия не ожидает каких-либо прорывных решений.

*Запрещенная в России террористическая организация