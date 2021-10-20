Россия призвала талибов* не превращать Афганистан в плацдарм для действий против соседей Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* не должно использовать Афганистан как плацдарм для действий против соседних стран, поскольку этим нестабильным положением могут воспользоваться другие террористические группировки. С таким призывом к талибам* выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с боевиками в Москве.

«Этим в свою очередь стремятся воспользоваться многочисленные террористические группировки, первую очередь «Исламское государство»* и «Аль-Каида»*, которые вновь пытаются совершать дерзкие и кровавые вылазки в самых разных частях страны», – сказал дипломат.

Как отметил Лавров, после установления в Афганистане режима талибов* в стране до сих пор не наступила стабильность, поскольку, с одной стороны, альтернативы новой власти нет, а с другой, талибы* не признаны на мировой арене и имеют в стране проблемы в социально-экономической и финансовой сферах.Он подчеркнул, что для достижения устойчивого мира в Афганистане необходимо сформировать по-настоящему инклюзивное правительство, в полной мере отражающее интересы всех не только этнических, но и политических сил страны.

Напомним, в среду, 20 октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел России.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва выскажет свои претензии «Талибану»*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания. При этом Россия не ожидает каких-либо прорывных решений.

*Запрещенные в России террористические организации