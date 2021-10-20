Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 октября 2021 13:41

Москва вывезет афганских студентов для обучения в России

Из-за недостатка финансов талибы* должны искать нестандартные подходы для решения проблем развития образования, отметил глава МИД РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Москва вывезет афганских студентов для обучения в России

Москва вывезет афганских студентов для обучения в России

Фото: REUTERS

Россия намерена организовать вывоз студентов из Афганистана для их обучения в РФ в очной форме, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В ближайшее время планируем организовать их отправку в Россию», – сказал дипломат на встрече с представителями движения «Талибан»* в Москве.

Глава МИД РФ отметил, что из-за недостатка финансов талибы* должны искать нестандартные подходы для решения проблем развития образования и других социально значимых сфер.

Напомним, в среду, 20 октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел России.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва выскажет свои претензии «Талибану»*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания. При этом Россия не ожидает каких-либо прорывных решений.

*Запрещенная в России террористическая организация