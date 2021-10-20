Москва вывезет афганских студентов для обучения в России Фото: REUTERS

Россия намерена организовать вывоз студентов из Афганистана для их обучения в РФ в очной форме, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В ближайшее время планируем организовать их отправку в Россию», – сказал дипломат на встрече с представителями движения «Талибан»* в Москве.

Глава МИД РФ отметил, что из-за недостатка финансов талибы* должны искать нестандартные подходы для решения проблем развития образования и других социально значимых сфер.

Напомним, в среду, 20 октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел России.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва выскажет свои претензии «Талибану»*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания. При этом Россия не ожидает каких-либо прорывных решений.

*Запрещенная в России террористическая организация