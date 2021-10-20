Путин подпишет документ о нерабочих днях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, подпишет документ о нерабочих днях, которые будут введены в стране с 30 октября по 7 ноября 2021. Об этом он заявил по итогам совещания с правительством РФ.

«Мной сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы», – заявил глава государства.

Напомним, российский лидер объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями в связи с распространением коронавируса. Как отметил президент.

В России складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, темпы заболевания растут. Он подчеркнул, что в стране нельзя допустить ситуации, когда люди не могут попасть в больницу по нескольку часов и суток, а вместо лечебных учреждений их содержат на аппаратах ИВЛ в каретах скорой помощи. Также Путин призвал нарастить объемы тестирования на коронавирус, параллельно совершенствуя тестовые системы.