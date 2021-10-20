"Спартак" проиграл со счетом 3:4 английскому "Лестеру" в матче Лиги Европы

"Спартак" проиграл на своем поле в драматичной игре "Лестеру" 3:4. Фото: REUTERS

Вечером в среду, 20 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" был сыгран матч 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Столичный "Спартак" принимал дома английский "Лестер" и в битве с британцами клуб Руя Витории не смог добиться успеха, уступив со счетом 3:4, сообщает "КП-Спорт". "Красно-белые" вели 2:0 к концу первого тайма, однако затем пропустили от соперников и проиграли в этой встрече.

В составе "Лестера" главным героем матча стал Патсон Дака, забивший 4 гола. Он отличился на 45, 48, 54 и 78-й минутах встречи. На счету легионера британской команды - покер, и по мнению экспертов "КП-Спорт", с ним надо было играть пожестче защитникам москвичей.

У футболистов "Спартака" после 3 матчей в Лиге Европы - 3 очка и 3 место в группе. Фото: REUTERS

У "Спартака" два гола в этом поединке забил Александр Соболев, отличившийся на 11-й и 86-й минутах поединка. А на 44-й еще один гол в ворота соперников забил швед Джордан Ларссон. Как отмечают эксперты "КП-Спорт", судьбу поединка предрешили ошибки в обороне московской команды. А так итогом поединка Спартак - Лестер стала победа англичан 4:3, все главные выводы - в материале "КП-Спорт".

После трех матчей в Лиге Европы у "Спартака" - 3 очка и пока что 3 место после 3 матчей. Однако же сегодня чуть позже сыграют польская "Легия" и итальянский клуб "Наполи". Следующая встреча в Лиге Европы у "Спартака" - 4 ноября в гостях против "Лестера". Ну а ближайший поединок в чемпионате России - уже 24 ноября в гостях против питерского "Зенита".