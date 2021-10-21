Минпросвещения РФ планирует объявить школьные каникулы на время нерабочих дней

Внеплановый каникулы планируют сделать с 30 октября по 7 ноября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В российских школах с 30 октября по 7 ноября планируется объявить каникулы. Об этом сообщает telegram-канал Минпросвещения РФ.

"В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику, - говорится в сообщении. - Никакого дистанта в эти дни не предусматривается - дети будут отдыхать с родителями".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Это связано с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Нерабочие дни не станут выходными для сотрудников системообразующих предприятий и продуктового ритейла, уточнили в пресс-службе Минпромторга. В частности, продолжат функционировать предприятия, задействованные в производстве препаратов против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других значимых товаров.