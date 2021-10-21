Вирусолог Альтштейн оценил опасность AY4.2 в сравнении с "дельтой" Фото: Олег ЗОЛОТО

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил опасность появления разновидности коронавируса AY4.2. Этот подвид произошел от «дельты» и, по мнению ученого, пока не может составить конкуренцию своему «родителю».

Сегодня «дельта» доминирует во всем мире. Но надо понимать, что процесс мутаций вируса – это естественный процесс. Так он развивается и пытается выжить.

- Подобные разновидности возникают постоянно. Вирус размножается, у него неточно копируются геномы, вследствие чего и возникают новые разновидности, — рассказывает вирусолог RT.

Он подчеркнул, что сейчас эксперты «сосредоточены на штамме «дельта». Он является основным противником и все разработки направлены на его нейтрализацию.

И основной способ борьбы с заболеванием – это вакцинация. Ускорение ее темпов поможет прервать цепочку заболеваний.

- И другие способы защиты от болезни всем хорошо известны. Это ношение масок в местах массового скопления людей, особенно в общественном транспорте, соблюдение дистанции, работа в удаленном доступе, если есть такая возможность. То есть все меры, которые сводят контакты между людьми к минимуму, — заключил вирусолог.

AY4.2 был обнаружен в Англии. Эксперты полагают, что опасный подтип «дельты» в течение 2–3 недель может широко распространиться за пределы страны, поскольку он как минимум на 10–15% заразнее исходного варианта, пишет газета "Известия.

В России статистика заболеваемости растет уже несколько недель, а смертностью бьет рекорды. В связи с этим с 30 октября по 7 ноября в стране будут введены нерабочие дни.

Иммунолог Николай Крючков считает, что данная инициатива недостаточная мера.

- По длительности всего неделя. Этого мало. Правда, тут надо понимать, что это лучше, чем ничего. То есть эффект будет, но недостаточно сильный. Речь идет о том, что нужно минимум две недели, а по зарубежным европейским данным — три-четыре недели. При том, что у них мероприятия были в более серьезной степени, чем в России, - комментирует иммунолог "Свободной прессе".