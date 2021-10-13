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Здоровье13 октября 2021 14:25

Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса

Препарат разработан научным центром имени Гамалеи
Источник:kp.ru
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Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России одобрило второй этап клинических исследований назальной вакцины от коронавирусной инфекции.

Спрей «Гам-ковид-вак» будут испытывать в научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. В исследовании примут участие 500 человек, следует из информации в реестре Минздрава РФ.

Выданное ведомством разрешение до 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи собирается выйти на клинические испытания собственной назальной вакцины в конце 2021 - начале 2022 года и зарегистрировать ее в 2022-м.

Как писал сайт kp.ru, гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявлял, что вакцина от коронавирусной инфекции в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года.

Доклинические испытания назальной формы «Спутника V» завершились летом этого года.