Земан подписал в больнице документ о созыве первого заседания парламента Чехии

Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента республики. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил глава администрации чешского лидера Вратислав Минарж.

«Глава республики Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента. Данные кадры демонстрируют этот момент», - заявил глава администрации, показав видео, на котором президент подписывает соответсвующий документ.

Напомним, президент Чехии был госпитализирован 10 октября. По словам пресс-секретаря главы государства, его доставили в Центральный военный госпиталь Праги. В этот день у Земана должно было пройти телеинтервью в прямом эфире, однако его отменили по причине проблем со здоровьем.

Накануне, полиция Чехии начала расследование в отношении руководства администрации президента, которое подозревается в нарушении, связанными с информированием населения о состоянии здоровья Земана.