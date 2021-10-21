Путин: ситуация в Афганистане имеет для всех очень серьезное значение

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация в Афганистане остается одним из самых сложных вопросов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что обстановка в этой стране имеет для всех очень серьезное значение и все хотят иметь на своих границах стабильное афганское государство.

«Эта ситуация - одна из острых. КНР работает тоже в этом направлении активно. Для нас всех это имеет очень серьезное значение», - заявил глава государства, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

Российский лидер обратил внимание на то, что в Афганистане сохраняется присутствие террористических группировок, таких как ИГИЛ*. По его словам, на данный момент необходимо помогать республике восстанавливать экономику, а также разморозить афганские активы.

«Для того, чтобы нормализация должными темпами, нужно восстанавливать экономику. А денег не будет - куда деваться? При всей важности нашего участия основную ответственность несут те страны, которые там воевали. Нужно дать Афганистану решать свои задачи», - заявил он.

Напомним, в среду, 20 октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями МИД РФ. Как писал сайт kp.ru, представитель движения заявил, что сформированное талибами* правительство не является окончательным, анонсировав реформы в Афганистане и изменения в правительстве

*Запрещённые в России террористические группировки