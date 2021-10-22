Производители колбасы и сосисок предупредили о подорожании продукции в октябре — ноябре

Мясокомбинаты предупредили о повышении цен на свою продукцию – колбасу, сосиски, полуфабрикаты и другие мясные изделия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более крупных российских компаний, специализирующихся на переработке мяса, предупредили о том, что с конца октября – начала ноября на 7–20% повысятся цены на их продукцию: колбасу, сосиски, полуфабрикаты и другие мясные изделия.

В частности, письма с уведомлением об этом направили торговым сетям такие производители, как «Мираторг», «Останкино», «Дымов» и «Клинский». Подорожание колбасной продукции в компаниях объясняют ростом цен на сырье, упаковку, моющие средства, яичный меланж и рядом других причин, сообщает газета «Известия».

В Минсельхозе изданию рассказали, что издержки предприятий по производству и переработке мяса растут с прошлого года, для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. Например, животноводам в качестве компенсации части затрат на закупку кормов выделили дополнительно 10 миллиардов рублей. Кроме того, в этом году была введена «плавающая» экспортная пошлина на зерно, а также на год продлен импорт основы для корма — сои и соевого шрота.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что с 5 по 11 октября больше других продуктов подорожали овощи, колбасы и яйца.