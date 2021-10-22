Японский экономист назвал ложью заявления о сокращении поставок российского газа в Европу

Поставки газа в Европу снизили США, а не Россия Фото: REUTERS

Заявления о сокращении поставок российского газа в Европу – это ложь, о чем свидетельствует статистика, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли.

"Когда на Западе или в Японии говорят, что цены на газ в Европе выросли из-за того, что "Газпром" сократил поставки – это ложь. Потому что на самом деле он их наращивает, - констатировал Сугиура. - Я так говорю не потому, что я за "Газпром" или против "Газпрома". Я не занимаю никакой политической позиции. Я говорю только о фактах. Факт заключается в том, что он на 15% нарастил поставки по сравнению с прошлым годом".

По его словам, существует несколько причин у роста цен на голубое топливо в Европе. Если их выразить в нескольких словах, то это несоответствие спроса и предложения.

Сугиура уточнил, что такая ситуация возникла в связи с восстановлением экономики после пандемии. Странам потребовались большие объемы топлива плюс сократилась добыча нефти в Нидерландах из-за старения месторождений.

В условиях повышенного спроса США для поставок сжиженного газа, на который рассчитывали в Европе, выбрало рынок Азии, так как там взлетели цены.

"США вместо того, чтобы идти в Европу, стал направляться в Азию – в Южную Корею, Японию, Китай, - уточнил специалист в нефтегазовой отрасли. - Соответственно, поставки в Европу сократились".

Таким образом, Россия не имеет никакого отношения к энергетическому кризису в Европе.

Как ранее писал сайт kp.ru, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет все контракты по поставкам газа в Европу, но не поставляет голубое топливо сверх этого.

Также Боррель заявил, что газовый кризис в Европе — это "идеальный шторм, когда много объективных факторов совпали по времени".

Отметим, что увеличение поставок российского газа в Европу возможно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, уточнив, что если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку по газопроводу "Северный поток – 2", то Москва на следующий день готова начать поставку 17,5 млрд кубов газа.