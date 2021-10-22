Лидер немецкой партии «зеленых» заявила, что Россия использует "Северный поток - 2" для шантажа Европы
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Россия намеренно не заполняет газовые хранилища Европы, чтобы шантажировать Европу, используя газопровод «Северный поток – 2», считает сопредседатель немецкой партии «Союз-90/ Зеленые» Анналена Бербок.
В интервью журналу Spiegel политик заявила, что Европа в вопросе газоснабжения «уязвима для шантажа», чем пользуется Россия. Это доказывает, что безопасность и внешняя политика обеспечиваются не только военными средствами, отметила Бербок .
«Мы зависим от России. Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», – сказал лидер партии «зеленых».
Как заявила политик, при эксплуатации «Северного потока – 2» компания «Газпром» не имеет право на одновременное владение и использование газопровода. Она добавила, что проект не отвечает европейским интересам.
Ранее Бербок назвала газопровод «Северный поток – 2» огромной ошибкой. По ее словам, газопровод является угрозой безопасности Украины, мешает европейскому энергетическому суверенитету, а также нарушает климатическую политику.
Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявлял, что РФ никогда не использовала энергетическое преимущество в качестве оружия, а обвинения в этом – политически мотивированная болтовня.