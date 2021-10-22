Лидер немецкой партии «зеленых» заявила, что Россия использует "Северный поток - 2" для шантажа Европы Фото: REUTERS

Россия намеренно не заполняет газовые хранилища Европы, чтобы шантажировать Европу, используя газопровод «Северный поток – 2», считает сопредседатель немецкой партии «Союз-90/ Зеленые» Анналена Бербок.

В интервью журналу Spiegel политик заявила, что Европа в вопросе газоснабжения «уязвима для шантажа», чем пользуется Россия. Это доказывает, что безопасность и внешняя политика обеспечиваются не только военными средствами, отметила Бербок .

«Мы зависим от России. Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», – сказал лидер партии «зеленых».

Как заявила политик, при эксплуатации «Северного потока – 2» компания «Газпром» не имеет право на одновременное владение и использование газопровода. Она добавила, что проект не отвечает европейским интересам.

Ранее Бербок назвала газопровод «Северный поток – 2» огромной ошибкой. По ее словам, газопровод является угрозой безопасности Украины, мешает европейскому энергетическому суверенитету, а также нарушает климатическую политику.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявлял, что РФ никогда не использовала энергетическое преимущество в качестве оружия, а обвинения в этом – политически мотивированная болтовня.