Минздрав Белоруссии отменил обязательное ношение масок в общественных местах

В Белоруссии отменили обязательное ношение масок после того, как масочный режим раскритиковал Александр Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белоруссии отменили масочный режим. Теперь кондуктор в общественном транспорте не будет напоминать пассажирам о необходимости надеть маску, кассиры не будут отказывать в обслуживании покупателям с голыми лицами, и вообще без масок можно будет ходить куда угодно.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Белоруссии, которое 22 октября обнародовала пресс-служба ведомства.

Обязательный масочный режим был введен в стране 9 октября, еще через несколько дней из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в поликлиниках приостановили оказание плановой медпомощи. 19 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по ситуации с COVID-19 в стране, на котором назвал контроль за соблюдением масочного режима «издевательством над людьми».

Как ранее сообщалось на kp.ru, президент России Владимир Путин для предотвращения распространения ковида объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года.