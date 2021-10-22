В России от коронавируса 22 октября 2021 умерли 1 064 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 1 064 человека, сообщает Оперативный штабе по борьбе с коронавирусом. Это максимальное с начала пандемии число летальных исходов.

Днем ранее количество смертей, вызванных коронавирусом, составило 1 036. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 228 453.

За прошедшие сутки в стране выявлено 37 141 случай заболевания коронавирусом. С начала пандемии в России инфекция была выявлена у 8 168 305 человек. Количество выздоровевших за последние сутки составило 25 453, всего в России от коронавируса выздоровели 7 117 060 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 президент России Владимир Путин обяъвил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 2021.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса в России становится все более сложной, а рост заболевамости наблюдается уже более месяца.