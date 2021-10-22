Генсек НАТО призвал Россию не бояться вступления Украины в альянс Фото: REUTERS

России не нужно опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонительный альянс, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО.

«НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться», – сказал он.

Столтенберг отметил, что решение о вступлении Киева в альянс будет приниматься украинскими властями и государствами-членами НАТО, поэтому ни одна другая страна не имеет право вмешиваться в независимый выбор.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу для Москвы. Как отметил глава государства, министер обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о поддержке евроатлантических планов Киева фактически открывает Украине двери в альянс.

Напомним, глава Пентагона заявлял, что США подтверждает «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», а также сообщил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.