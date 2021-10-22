Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика22 октября 2021 14:27

Генсек НАТО призвал Россию не бояться вступления Украины в альянс

Никто не имеет права вмешиваться в независимый выбор Киева в пользу вступления в военно-политический блок, отметил Столтенберг
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Генсек НАТО призвал Россию не бояться вступления Украины в альянс

Генсек НАТО призвал Россию не бояться вступления Украины в альянс

Фото: REUTERS

России не нужно опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонительный альянс, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО.

«НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться», – сказал он.

Столтенберг отметил, что решение о вступлении Киева в альянс будет приниматься украинскими властями и государствами-членами НАТО, поэтому ни одна другая страна не имеет право вмешиваться в независимый выбор.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу для Москвы. Как отметил глава государства, министер обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о поддержке евроатлантических планов Киева фактически открывает Украине двери в альянс.

Напомним, глава Пентагона заявлял, что США подтверждает «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», а также сообщил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.