ЦБ РФ рекомендует банкам реструктуризировать кредиты заемщикам Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центробанк России рекомендует на фоне новых ковидных ограничений банкам и микрофинансовым организациям (МФО) идти навстречу заемщикам, которые нуждаются в реструктуризации кредитов. Такое заявление в пятницу сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы выпускаем рекомендации банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу тем заемщикам, которые нуждаются в реструктуризации кредитов», - заявила глава Банка России в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Напомним, сегодня, 22 октября, Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых. Банк России не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Там сообщили о возможности повышения ставки на 1 процентный пункт уже в декабре этого года. Как писал сайт kp.ru, комментируя повышение ставки, Набиуллина указала на то, что вводимые коронавирусные ограничения окажут проинфляционное влияние.