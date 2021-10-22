Бастрыкин поручил проанализировать все случаи отравления суррогатным алкоголем в России

Этой осенью по России прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела о гибели мужчины от отравления суррогатным алкоголем в Москве на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю столичного главка доложить о проведенных следственных действиях.

Кроме того, «Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом, выявить причнины таких происшествий, а также предложить меры, направленные на профилактику этих ЧП», - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой осенью по стране прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем. Так, в Оренбургской области из-за метанола умерли 34 человека, десятки людей в реанимации. В Свердловской области по той же причине скончались 24 местных жителя, три жертвы паленого алкоголя есть и в Курганской области. А 22 октября стало известно об отравлении суррогатом троих мужчин в Москве: один умер, двое в больнице.