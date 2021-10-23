Родители застреленной Алеком Болдуином оператора требуют наказать виновных Фото: REUTERS

Родители оператора фильма «Ржавчина», застреленной актером Алеком Болдуином во время съемок, требуют найти и наказать виновных в происшествии. Родные женщины находятся за пределами Соединенных Штатов и пытаются сейчас получить документы, чтобы вылететь в США.

«Семья скорбит, но в то же время они желают получить ответы на свои вопросы. Если кто-то допустил ошибку, то ему придется заплатить», – цитирует The Sun друга семьи погибшей.

Как отмечается в сообщении, руководство киностудии опасается крупного судебного иска со стороны родных оператора, который может им грозить, если семья докажет, что смерть женщины произошла по чьей-то ошибке.

Как писал сайт kp.ru, Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) в штате Нью-Мексико.

42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и вертолетом была доставлена в больницу города Альбукерке, где она позже умерла. 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил ранение в ключицу, он находится в больнице.