Эксперт объяснил, как Молдова накопила долг перед "Газпромом" Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, как Молдова накопила долг перед "Газпромом".

Он напомнил, что долгосрочный контракт страны и компании закончился еще 30 сентября. Чтобы было время на переговоры, был заключен месячный контракт, в котором цены полностью привязаны к спотовому рынку Европы. То есть стоимость голубого топлива для Молдовы поднялась с 250 долларов за 1 000 кубов в сентябре до 700 примерно в октябре.

- Конечно, Молдове нужно что-то думать. В принципе, такие месячные контракты она может и дальше подписывать, я сомневаюсь, что Газпром ей будет отказывать, но по ним цена европейская, то есть 700 долларов за 1000 кубов. Это не давление, а стандартная европейская цена сейчас. Если в прошлом году они договаривались бы по контракту, то для них была бы эта спотовая цена в районе 50-60 долларов за 1000 кубов, а тут она постоянно меняется, — отметил Юшков.

Сейчас власти Молдовы могут договариваться только о кредиты со стороны России или со стороны Европы, сейчас у страны очень мало козырей в переговорах с "Газпромом", заключил специалист.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что власти Молдавии самостоятельно создают кризис с поставками газа. По его словам, тело нынешнего долга страны составляет 433 миллиона долларов, если учитывать просрочки платежей — 709 миллионов долларов. Куприянов сообщил, что власти страны не хотят признавать накопившийся долг и почему-то возмущены ценами на газ. Однако "Газпром" пошел навстречу властям Молдовы и заключил контракт по поставках на октябрь и готов продлить его до ноября, если страна оплатит поставки за сентябрь и октябрь, отметил Куприянов.

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