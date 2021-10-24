Театры и музеи будут открыты в нерабочие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральные учреждения культуры, за исключением театров и музеев, будут закрыты в период нерабочих дней работать. Такое заявление сделали в правительстве России.

"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", - говорится в списке решений, принятых на заседании кабмина в воскресенье, 22 октября.

При этом, театры и музеи должны обеспечить соблюдение ряда условий. Согласно принятым правилам, они могут работать при условии одновременного присутствия в период нерабочих дней не более 50 процентов, а после завершения нерабочих дней не более 70 процентов посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия.

Совершеннолетним посетителям необходимо иметь QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от ковида или перенесенного заболевания. Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, обязаны предъявить соответствующий документ в бумажной форме, заверенный лечащим врачом и руководителем медорганизации. Они также могут предоставить QR-код, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-исследования, сделанного за сутки до посещения театра или музея.

Кроме того, сообщается, что федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказание высокотехнологичной и неотложной помощи. Россиянам без документов о вакцинации или перенесенном коронавирусе при госпитализации будут делать экспресс-тесты.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября на фоне распространения коронавирусной инфекции. При этом российский лидер сообщил, что главы регионов РФ с высокой заболеваемостью COVID-19 имеют право установить нерабочие дни досрочно.