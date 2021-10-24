В Дептрансе посоветовали москвичам отказаться от личных машин на время заморозков

Ночью в Москве ожидаются первые заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичный Департамент транспорта советует москвичам временно отказаться от личных автомобилей из-за погодных условий. Утром понедельника, 25 октября, в городе ожидается гололед.

В ночь с воскресенья на понедельник в Москву придут первые серьезные заморозки. Температура снизится до минут одного - минус трех градусов. Все это может привести к проблемам на дорогах.

Центр организации дорожного движения Москвы советует жителям столицы пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Если же водители решили остаться за рулем, им рекомендуется держать дистанцию и избегать резких маневров.

Как ранее писал сайт kp.ru, самая холодная ночь с начала осени в Москве ожидается в ночь на понедельник, 25 октября, когда температура воздуха может опуститься до минус 3. Такое заявление сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, предупредив, что после такого похолодания утром на дорогах появится корка льда в 1-2 миллиметра.