Синоптики предупредили о зарядах мокрого снега в Москве

Ночью все выпавшие осадки превратятся в гололед Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца воскресенья, 24 октября, на Москву обрушатся заряды скоротечного мокрого снега. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что основная масса ливневых осадков успела выпасть в столице днем. Однако заряды скоротечного мокрого снега могут возвращаться и вечером, и ночью. Так как температура близится к нулевой отметке, а ночью снизится до минус одного - минус двух градусов, осадки превратятся в гололед.

"Как только минуса ударят, сразу вся эта вода на земле, бетоне и асфальте замерзнет, все покроется коркой льда в один-два миллиметра. Так что завтра скользко будет. Но днем все равно все растает", - пообещал Тишковец.

Как ранее писал сайт kp.ru, столичный Департамент транспорта советует москвичам временно отказаться от личных автомобилей из-за погодных условий. Утром понедельника, 25 октября, в городе ожидается гололед.