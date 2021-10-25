Путин поручил регионам запретит работу ресторанов в ночное время

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям запретить ночные развлекательные мероприятия и работу предприятий общественного питания в ночное время. Список поручений был опубликован на сайте Кремля.

- Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая ... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра, — гласит текст поручения.

Ранее Владимир Путин поручил кратно увеличить охват тестирования на коронавирусную инфекцию в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. Кроме того, глава государства дал поручение закупить и доставить в российские регионы дорогостоящие лекарственные препараты, которые необходимы для стационарного лечения больных COVID-19.

Напомним, за прошедшие семь дней в России было зафиксировано 248 956 случаев заражения коронавирусной инфекции. Прирост оказался на 14,6 процента больше, если сравнивать с предыдущей неделей. Число пациентов, который прямо сейчас лечатся от коронавирусной инфекции, за неделю выросло на 76 371 и достигло 845 122. Прирост наблюдается и среди выздоравливающих. За семь дней в России из больницы выписали 165 297 человек. На предыдущей неделе — 142 505.