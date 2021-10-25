Два выходных для вакцинации от коронавируса поручил давать Путин

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам российских регионов и руководителям предприятий освободить от работы сотрудников на два дня, с сохранением заработной платы при вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить … освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)», - говорится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Как писал, сайт kp.ru, российский лидер также поручил перевести сотрудников старше 60 лет и хронических больных на удаленную работу на четыре недели для вакцинации от COVID-19 и формирования иммунитета.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Позже российский лидер поддержал предложение, отметив, что практика Ленинградской области по предоставлению выходных дней после вакцинации от коронавируса будет распространена на всю Россию.