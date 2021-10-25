Появились подробности исчезновения Светланы Светличной: "Кто-то вызвал ей скорую помощь" Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве пропала актриса Светлана Светличная. Родные не могут найти ее с 21 октября, теперь к поискам подключились полицейские.

Сайт mk.ru выяснил подробности загадочной истории.

В последний раз в квартиру на Погонном проезде в Москве, где жила актриса, родственники наведывались 19 октября. Тогда невестка Ольга приезжала проведать женщину.

Светличная сменила адрес всего месяц назад, до этого она жила в Ясенево и еще не успела привыкнуть к новой местности. Поэтому родственники регулярно держали связь с пожилой женщиной.

20 октября актриса делилась, что выходила на прогулку, в тот же день, по словам охранника, домой к Светлане Афанасьевне приезжала съемочная группа.

После визита телевизионщиков, она оставалась дома. А ближе к 17 часам набрала родственнице с неизвестного номера и устроила скандал.

22 октября родные приехали домой к актрисе, но дома ее не оказалось. Первым делом позвонили на неизвестный номер, с которого она набирала накануне. Ответившая женщина не стала вступать в диалог и просто заблокировала звонящих.

После этого сын и невестка обратились в полицию.

Стражи порядка выяснили, что в день исчезновения Светличной кто-то вызывал «скорую помощь», но актриса от госпитализации отказалась.

После исчезновения Светличной, из квартиры ничего не пропало. Документы и крупная сумма денег так же остались на месте.

Не исключено, что актриса ушла на улицу и потерялась. Она страдает деменцией. По второй версии, звезда «Бриллиантовой руки» может находиться у кого-то из знакомых и специально не общаться с родственниками.

Отношения в семье в последнее время были натянутыми, актриса была всем недовольна и ссорилась с сыном и невесткой. В новой квартире ее бесила тишина, в то время как в старой — шум.