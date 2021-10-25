Президент Финляндии проведет переговоры с Путиным в Москве 29 октября 2021

Саули Ниинистё Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Финляндии Саули Ниинистё встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 29 октября. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщила канцелярия финского президента, где отметили, что в ходе переговоров главы государств обсудят двусторонние и международные вопросы.

«Ниинистё 29 октября совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом Путиным в Москве. Президенты проведут официальные переговоры в Кремле. В дополнение к финско-российским отношениям на повестке будут региональные и международные вопросы», - говорится в заявлении.

Напомним, накануне прошла российско-финская межправительственная комиссия, в ходе которой было решено, что российские туристы, привитые от коронавируса российской вакциной «Спутник V», в скором времени могут получить возможность путешествовать по Финляндии.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 25 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс оценил диалог между Россией и Финляндией как конструктивный и считает, что он поможет наладить отношения Брюсселя с Москвой.