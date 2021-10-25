НАТО считает, что диалог России и Финляндии поможет отношениям альянса с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО оценила диалог между Россией и Финляндией как конструктивный и считает, что он поможет наладить отношения Брюсселя с Москвой, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы ценим, что Финляндия может вести конструктивный диалог с Россией. Это может помочь взаимодействию НАТО с Россией», – сказал он на пресс-конференции.

Ранее прошла российско-финская межправительственная комиссия. В ходе нее в частности было решено, что российские туристы, привитые от коронавируса вакциной «Спутник V», в скором времени могут получить возможность путешествовать по Финляндии.

Как писал kp.ru, Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва уведомила Брюссель об этом. Как отметил глава российского МИД, отзыв аккредитации представительства РФ при НАТО произошел без каких-либо объяснений, при этом за несколько дней до этого Столтенберг заявлял о заинтересованности в нормализации отношений.

Напомним, НАТО решила сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе, позиции еще двух были подвергнуты сокращению.