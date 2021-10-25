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В мире25 октября 2021 13:46

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро

Аналогинчую сумму от Брюсселя Киев получил в декабре прошлого года
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро

Фото: REUTERS

Европейский союз предоставил Украине 600 миллионов евро в рамках действия программы макрофинансовой помощи.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, это уже второй транш Киеву по этой программе. Аналогичную сумму Украина получила в декабре 2020 года. В ЕК сообщили, что действие программы для республики закончено.

Как писал сайт kp.ru, до конца этого года на Украине будет развернута военно-учебная миссия Евросоюза. Об этом аявил министр обороны страны Андрей Таран. ЕС рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM).

Напомним, ранее финансирование Украине в размере 125 миллионов долларов решила предоставить администрация Соединенных Штатов. Средства поступят Киеву в качестве нового пакета военной помощи.