В МИД России высмеяли заявления Украины о развитии ракетной программы

Заявления Украины о развитии ракетной программы вызывают усмешку, считают в МИД РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что сообщения Украины о развитии ракетной программы вызывают усмешку.

- Заявления украинской стороны о развитии ракетной программы вызывают усмешку, у страны нет необходимых ресурсов, — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия идет на четвертом месте по военной мощи в сравнении с вооруженными силами некоторых стран НАТО - США, Франции и Турции. Украина работает над тем, чтобы принять на вооружение ракеты оперативно-тактического уровня, которые будут направлены на Москву, сказал Арестович.

До этого депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин назвал плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины.