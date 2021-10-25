Роскомнадзор составил 16 протоколов на Google за неудаление запрещенного контента Фото: REUTERS

Роскомнадзор с начала текущего года составил 16 протоколов в отношении американской компании Google за неудаление запрещенной в России контента. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"В отношении Google с начала года составлено 16 протоколов об административных систематических нарушениях. Это немало», - приводит ТАСС слова замглавы Роскомнадзора.

Субботина заявил, что на этой неделе ведомство собирается составить еще один протокол по оборотному штрафу. Как он отметил, это следствие 16 предыдущих протоколов, подчеркнув, что систематическое нарушение российского законодательства.

Как писал сайт kp.ru, ранее замглавы Роскомнадзора сообщил, что ведомство намерено через суд взыскать с Google оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенного в России контента. Уточнялось, что речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

Напомним, 9 октября, Google заплатил штраф в размере 3 миллиона рублей, который был назначен компании решением суда в августе 2021 года за нарушение российского закона в части требования о локализации персональных данных пользователей из России на территории страны.