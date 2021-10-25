Попова сравнила нерабочие дни с длинными майскими праздниками

Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с длинными майскими праздниками.

- Россия же имеет такой опыт с майскими праздниками. Это позволило не развиться тогда подъему и задержало на 1.5 месяца. И уже в летний период тогда был пик - быстрый подъем и быстрый спад, — сказала она в эфире Первого канала в разговоре с журналистом Владимиром Познером.

Ранее Анна Попова призвала россиян отказаться от поездок в нерабочие дни и провести их дома или на свежем воздуха. Главый санитарный врач страны назвала решение ввести нерабочие дни совершенно разумным.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Он уточнил, что при необходимости их можно будет продлить. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки.