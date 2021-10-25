Талибы* поддержали возвращение дипмиссии Евросоюза в Афганистан Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* положительно оценивает идею о возобновлении дипломатической миссии Евросоюза в Афганистане, заявил официальный представитель министерства иностранных дел временного правительства страны Абдул Гахар Балхи.

«Мы рассматриваем это как позитивный шаг», – приводит его слова афганское издание Aamaj News.

По словам Гахара Балхи, талибы* готовы обеспечить безопасность представительства ЕС в Кабуле.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов вернуть дипмиссию в Кабул, но для этого новые власти Афганистана должны обеспечить безопасность. Он подтвердил намерение ЕС взаимодействовать с «Талибаном»* и сформированным им правительством Афганистана, но при этом отметил, что Брюссель политически его не признает.

Кроме того, по словам Борреля, ЕС готов предоставлять беженцам из Афганистана предоставлять убежище в индивидуальном порядке.

*Запрещенная в России террористическая организация