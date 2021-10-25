Госдеп призвал Россию поставлять в Европу газ сверх контрактов Фото: REUTERS

Россия должна нарастить поставки газа в Европу, даже если это потребует превышение объемов по уже подписанным контрактам, заявил представитель Государственного департамента США Амос Хохштейн на брифинге.

Как отметил дипломат, Вашингтон видит сегодня в РФ единственного поставщика природного газа в мире, который может серьезно помочь Европе преодолеть энергетический кризис. При этом Хохштейн рекомендовал Германии повлиять на Россию и заставить увеличить поставки газа по существующим газотранспортным системам, в том числе через Украину. По мнению представителя Госдепа, Берлин должен дать понять Москве, что запуск трубопровода «Северный поток – 2» произойдет не ранее весны 2022 года.

«Они могут увеличить объемы поставок. Им следует это сделать. Им следует это сделать быстро», – сказал Хохштейн.

Как писал сайт kp.ru, ранее Соединенные Штаты призвали Россию нарастить поставки газа в Европу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, который провел в Вашингтоне переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Президент России Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу на 15%. Кроме того, он говорил, что Москва готова наращивать поставки газа на европейский рынок, если партнеры попросят об этом.