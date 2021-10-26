В Раде считают, что Украина ускорила движение в НАТО Фото: REUTERS

Украина начала более быстрое движение к стандартам НАТО, чем раньше, заявил первый вице-спикер Верховной рады и лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Мы движемся к стандартам НАТО, причем движемся гораздо быстрее, чем в предыдущие годы», – сказал политик во время межпарламентского совета Украина – НАТО.

По словам Корниенко, прогресс Украины в этом вопросе подтверждают результаты реформ. Он отметил, что украинцы «устали от обещаний политиков», и это «заставляет власти двигаться быстрее».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не нужно опасаться вступления Украины в организацию, поскольку это оборонительный альянс.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявлял, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу для Москвы. Как отметил глава государства, министер обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о поддержке евроатлантических планов Киева фактически открывает Украине двери в альянс.