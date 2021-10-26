Актриса Светлана Светличная найдена живой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сотрудники московского уголовного розыска узнали, где находится пропавшая актриса Светлана Светличная. Правоохранители нашли телезвезду на киностудии на улице Эйзенштейна.

По информации "Известий", она жива и здорова и участвует в съемках телешоу.

Как писал сайт kp.ru, о пропаже Светличной в полицию сообщил накануне ее сын Алексей. Мужчина сообщил, что 81-летняя актриса не выходит на связь с 21 октября. По месту жительства женщины никто не открывает дверь, соседи также ничего не знают о местонахождении артистки.

Позже стало известно, что перед исчезновением Светличная звонила родным с незнакомого номера. После этого женщина пропала без вести.

Напомним, в августе 2021 года артистка прошла обследование в одной из больниц Москвы. Жаловалась на травму головы, которую получила год назад на одной из съемок.