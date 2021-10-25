Невестка раскрыла правду о без вести пропавшей Светлане Светличной

Светлана Светличная перестала выходить на связь, после чего ее родные забили тревогу Фото: Александр КАТЕРУША

Родня раскрыла подробности таинственного исчезновения Светланы Светличной. В последний раз актриса звонила родным с незнакомого номера. После этого женщина пропала без вести.

Светлана Светличная перестала выходить на связь, после чего ее родные забили тревогу. "Светлана Афанасьевна не выходит на связь больше четырех дней. До этого мы регулярно общались с ней по телефону, выполняли ее просьбы", - поведала жена старшего сына актрисы Ольга Ивашова.

Как известно, в августе 2021 года артистка прошла обследование в одной из больниц Москвы. Жаловалась на травму головы, которую получила год назад на одной из съемок. "Ведутся поиски. Ничего не предвещало этого ЧП",- цитирует невестку "Экспресс газета".

Об исчезновении легенды совестного кино, которая три года страдает деменцией, стало известно утром 25 октября. Актриса ушла из дома предположительно 21 октября. Она была одета в норковую шубу, черные колготки, туфли, шляпу и перчатки. Сын артистки обратился за помощью в полицию.

Последний раз родные видели звезду 19 октября у нее в квартире на Погонном проезде в Москве. По этому адресу Светлана Афанасьевна живет всего месяц, ранее она проживала в Ясенево, но недавно справила новоселье.

Близкие 20 октября говорили с актрисой по телефону. В этот же день домой к Светлане Афанасьевне приезжала съемочная группа. Когда телевизионщики уехали, она оставалась дома. Около 17:00 актриса звонила родственнице с неизвестного номера телефона. Дамы вдрызг разругались, передает сайт mk.ru. После этого артистка бросила трубку.

Позже было установлено, что в этот же день Светличной кто-то вызывал "скорую помощь", но та от госпитализации отказалась. 22 октября родные приехали в квартиру актрисы, вызвали полицию. При осмотре места жительства Светланы Афанасьевны обнаружили рюкзак с документами и крупной суммой денег.

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