На Украине торговую сеть оштрафовали за продажу российских конфет Фото: сайт Госпродпотребслужбы Харьковской области

Госпродпотребслужба Харьковской области оштрафовала торговую сеть за продажу конфет российского производства, которые на Украине запрещены к реализации.

Как сообщается на сайте ведомства, из продажи изъяли кондитерские изделия таких производителей, как «Красный Октябрь», концерн «Бабаевский», фабрика «Победа» и «Акконд». В Гопродпотребслужбе заявили, что «санкционные российские товары не должны продаваться на Украине, она завозится в страну незаконно, а подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно».

« Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона», – заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Как писал сайт kp.ru, в 2020-2021 годах российские производители кондитерских изделий потеряли несколько миллионов долларов из-за запрета белорусским регулятором продавать конфеты с сорбитовым сиропом без маркировки об указании последствий их чрезмерного употребления.