Минэкономики Германии не видит опасности в сертификации «Северного потока – 2» для энергоснабжения Фото: REUTERS

Министерство экономики и энергетики Германии не видит опасности в сертификации газопровода «Северный поток – 2» для энергоснабжения Европы, говорится в заключении ведомства, направленного Федеральное сетевое агентство ФРГ.

Как отмечается в документе, вопрос независимости оператора трубопровода – компании Nord Stram 2 AD – от поставщика топлива Минэкономики не рассматривало. Ведомство проводило консультации по вопросу сертификации с другими странами Евросоюза, передает Bloomberg.

Как писал сайт kp.ru, ранее федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы о сертификации предприятия «Северный поток – 2». По словам его представителя, процесс может занять до четырех месяцев.

Между тем председатели комитетов Бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр считают, что ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь скорейший ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию.