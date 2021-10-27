Гинцбург рассказал об эффективности "Спутника V" против подвида AY.4.2 штамма "дельта"

"Спутник V" эффективен против всех известных мутаций коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против всех мутаций коронавируса, в том числе и против подвида AY.4.2 штамма "дельта", заявил в интервью РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", - подчеркнул эпидемиолог, отвечая на вопрос об действенности вакцины в профилактики заражения AY.4.2.

Эксперт уточнил, что новые мутации штамма "дельта" коронавирусной инфекции появляются регулярно, но в настоящий момент ни одна из них не занимает и десятой доли процента по распространенности.

Как ранее писал сайт kp.ru, Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять подвид штамма "дельта" AY.4.2. Об этом заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, единичные случаи AY.4.2 выявили в России.